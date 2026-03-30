Calciomercato Inter LIVE | Nuovo nome per la porta nerazzurra Intanto Chivu incontra lla dirigenza

Sul fronte del calciomercato, l'Inter sta valutando un nuovo portiere e sono emerse alcune indiscrezioni su trattative in corso. Nel frattempo, un ex calciatore ha incontrato i dirigenti della società per discutere di possibili collaborazioni future. La sessione di mercato è in pieno svolgimento, con incontri e sviluppi che si susseguono in tempo reale.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – LUNEDI’ 30 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Nuovo nome per la porta nerazzurra. Intanto Chivu incontra lla dirigenza Articoli correlati Ultimissime Inter LIVE: Intreccio in vista con la Roma. Chivu incontra la dirigenza nerazzurradi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Ultimissime Inter LIVE: Marotta ha scelto Sbravati come responsabile del Settore Giovanile, intreccio in vista con la Roma. Chivu incontra la dirigenza nerazzurradi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale.