L’Europa non ha ancora fornito una definizione chiara di cosa sia effettivamente un imprenditore europeo. Si discute da anni di temi come competitività, transizione energetica, sovranità economica e politica industriale, ma manca una risposta univoca su chi possa essere considerato un imprenditore in questo contesto. La questione riguarda il ruolo e le caratteristiche di chi avvia e gestisce imprese all’interno dei confini europei.

C’è una domanda alla quale l’Europa non ha ancora risposto. Da anni discutiamo di competitività, transizione energetica, sovranità economica, politica industriale. Produciamo direttive, regolamenti, strategie e piani d’azione. Eppure continuiamo a trascurare la questione decisiva: chi è davvero l’imprenditore europeo? Non è una domanda teorica. Perché il modo in cui definiamo l’imprenditore determina il modo in cui costruiamo l’economia. Se lo consideriamo soltanto un soggetto da regolare, produrremo nuove regole. Se lo consideriamo una fonte di gettito, produrremo nuove tasse. Se lo consideriamo un problema, produrremo nuovi vincoli. Ma l’imprenditore europeo è qualcosa di diverso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’ingegno come destino: chi è davvero l’imprenditore europeo

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