Il caso Garlasco torna al centro dell’attenzione con nuove registrazioni audio e testimonianze che aggiungono dettagli alla vicenda. I file audio registrati dalla testimone sono stati analizzati, mentre le dichiarazioni di alcuni coinvolti vengono rivalutate. La situazione si arricchisce di retroscena mediatici e di elementi che, pur non chiarendo definitivamente, contribuiscono a mantenere alta l’attenzione sulla vicenda.

Un intreccio di registrazioni, testimonianze e retroscena mediatici. Il caso Garlasco torna al centro dell’attenzione con nuovi elementi che, più che chiarire, sembrano alimentare ulteriormente il quadro già complesso. Al centro della vicenda c’è il dossier depositato dalla giornalista Chiara Ingrosso alla Procura Generale di Milano: una ventina di pagine accompagnate da audio, registrazioni e fotografie, con l’obiettivo di evidenziare presunte anomalie nella narrazione mediatica del delitto di Garlasco. Il contenuto del dossier. Secondo la ricostruzione pubblicata da Selvaggia Lucarelli, il materiale raccolto non conterrebbe rivelazioni clamorose sul piano investigativo, ma piuttosto elementi che punterebbero a dimostrare: possibili narrazioni pilotate.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, cosa c’è davvero negli audio registrati da Chiara Ingrosso e chi ne è davvero coinvolto

Garlasco, il giallo dei video intimi sul pc di Chiara Poggi - Storie italiane 17/12/2025

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Stasera Salvo Sottile spiegherà cosa è successo nella sua redazione da gennaio a marzo, quando Chiara Ingrosso ha registrato di nascosto i suoi stessi colleghi. Sarà interessante. - facebook.com facebook

Mi fa abbastanza sorridere la signora Bruzzone che con quel tono da giudice morale va a Quarto Grado , programma dove aveva giurato di non mettere più piede, per dire che a Chiara Ingrosso è stato impedito di fare il suo lavoro. Cioe fa intendere che Farw x.com