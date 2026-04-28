Garlasco cosa c’è davvero negli audio registrati da Chiara Ingrosso e chi ne è davvero coinvolto

Da thesocialpost.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso Garlasco torna al centro dell’attenzione con nuove registrazioni audio e testimonianze che aggiungono dettagli alla vicenda. I file audio registrati dalla testimone sono stati analizzati, mentre le dichiarazioni di alcuni coinvolti vengono rivalutate. La situazione si arricchisce di retroscena mediatici e di elementi che, pur non chiarendo definitivamente, contribuiscono a mantenere alta l’attenzione sulla vicenda.

Un intreccio di registrazioni, testimonianze e retroscena mediatici. Il caso Garlasco torna al centro dell’attenzione con nuovi elementi che, più che chiarire, sembrano alimentare ulteriormente il quadro già complesso. Al centro della vicenda c’è il dossier depositato dalla giornalista Chiara Ingrosso alla Procura Generale di Milano: una ventina di pagine accompagnate da audio, registrazioni e fotografie, con l’obiettivo di evidenziare presunte anomalie nella narrazione mediatica del delitto di Garlasco. Il contenuto del dossier. Secondo la ricostruzione pubblicata da Selvaggia Lucarelli, il materiale raccolto non conterrebbe rivelazioni clamorose sul piano investigativo, ma piuttosto elementi che punterebbero a dimostrare: possibili narrazioni pilotate.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Garlasco, il giallo dei video intimi sul pc di Chiara Poggi - Storie italiane 17/12/2025

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