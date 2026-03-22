Roberta Metsola, Presidente Del Parlamento Europeo in carica dal 2022, stasera sarà ospite della nuova puntata di Che Tempo Che Fa sul Nove. Nata a San Giuliano alle porte de La Valletta nel 1979, inizia da giovanissima a far parte del mondo politico, quando muove i primi passi nel Partito Nazionalista, per poi divenire segretaria generale del Partito Popolare Europeo. Laureata in giurisprudenza con specializzazione in diritto e politica europea, si candida alle elezioni europee nel 2004 e nel 2006, ma non verrà eletta. Ha prestato servizio presso la Rappresentanza permanente di Malta presso l ‘Unione Europea dal 2004 al 2012 come addetto alla cooperazione giuridica e giudiziaria di Malta e capo dell ‘unità Giustizia e affari interni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Roberta Metsola: curiosità, chi è il marito e la vita privata dalla Presidente Del Parlamento Europeo

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