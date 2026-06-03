Linea Verde | servono 10 milioni in più FdI chiede accesso agli atti

Il settore mobilità ha richiesto 10 milioni di euro in più per completare i lavori sulla Linea Verde. Il ministro ha chiesto l’accesso agli atti per verificare i documenti tecnici relativi ai fondi. La richiesta arriva dopo che sono stati evidenziati ritardi e costi aggiuntivi rispetto al budget iniziale. La richiesta di trasparenza mira a chiarire le ragioni di questa integrazione di risorse finanziarie. Non sono stati forniti dettagli sui documenti e sui motivi specifici dell’aumento di fondi.

Cosa nascondono i documenti tecnici del Settore Mobilità?. Perché sono necessari altri 10 milioni di euro per la Linea Verde?. Come influiranno queste criticità sulla chiusura dei cantieri estivi?. Chi deve rispondere delle irregolarità progettuali emerse dagli atti?.? In Breve Francesco Sassone e FdI richiedono accesso agli atti per verificare carenze progettuali.. Francesca Scarano porterà il caso al Question Time di questo venerdì.. Anac nel 2025 contestò irregolarità progettuali nel precedente progetto del Pontelungo.. I fondi extra riguardano l'aggiornamento del progetto esecutivo finanziato tramite Pnrr.. Oltre 10 milioni di euro extra per la Linea Verde a Bologna: criticità progettuali e richieste di accesso agli atti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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