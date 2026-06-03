L' incontro tra storie e culture in Gatherdance performance di danza in scena ad Arezzo

Da lanazione.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Arezzo, 3 giugno 2026 –  LA DANZA CHE MUOVE è primavera prosegue il suo percorso e fa tappa nel quartiere Tortaia, ad Arezzo; l'iniziativa si propone di avvicinare il pubblico alla danza attraverso spettacoli e performance site-specific, creando momenti di incontro e condivisione nelle periferie cittadine. La programmazione è a cura Sosta Palmizi con il contributo di MiC, Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione Guido d'Arezzo, Fondazione CR Firenze, in collaborazione con SaioneMobOxfam Italia, I.C. Francesco Severi e CAS Tortaia. Sabato 6 giugno alle ore 17:30 appuntamento al CAS Tortaia (via Alfieri 30) con la performance GATHERDANCE.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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