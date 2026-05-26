Arezzo, 26 maggio 2026 – Lunedì 1° giugno 2026 alle ore 20.00 con ingresso libero e gratuito nella cornice del Teatro Pietro Aretino di Arezzo con la direzione artistica di Dancing Dance Studio Danza, le giovani ballerine del DLF di Arezzo presenteranno al pubblico un viaggio in danza, tra esplorazione e movimento, dal titolo “End of Year Show”. "La danza è la madre di tutte le arti. La musica e la poesia esistono nel tempo; la pittura e l'architettura nello spazio. Ma la danza vive contemporaneamente nel tempo e nello spazio. Prima di affidare le sue emozioni alla pietra, al suono, l'uomo si serve del suo corpo per organizzare lo spazio e ritmare il tempo" ci ricorda il musicologo Curt Sachs. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Danza, le allieve del Dlf di Arezzo in scena al Pietro Aretino

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