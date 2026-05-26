Danza le allieve del Dlf di Arezzo in scena al Pietro Aretino

Da lanazione.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì 1° giugno alle 20, le allieve del Dlf di Arezzo si esibiranno sul palco del teatro Pietro Aretino. L’evento, con ingresso libero, vedrà le giovani danzatrici eseguire coreografie preparate durante le lezioni. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolge nel rispetto delle normative vigenti. La serata rappresenta un momento di presentazione delle competenze acquisite nel corso di danza.

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Arezzo, 26 maggio 2026 –  Lunedì 1° giugno 2026 alle ore 20.00 con ingresso libero e gratuito nella cornice del Teatro Pietro Aretino di Arezzo con la direzione artistica di Dancing Dance Studio Danza, le giovani ballerine del DLF di Arezzo presenteranno al pubblico un viaggio in danza, tra esplorazione e movimento, dal titolo “End of Year Show”.  "La danza è la madre di tutte le arti. La musica e la poesia esistono nel tempo; la pittura e l'architettura nello spazio. Ma la danza vive contemporaneamente nel tempo e nello spazio. Prima di affidare le sue emozioni alla pietra, al suono, l'uomo si serve del suo corpo per organizzare lo spazio e ritmare il tempo" ci ricorda il musicologo Curt Sachs. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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