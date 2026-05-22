Danza le allieve del DLF di Arezzo in scena al Bicchieraia

Lunedì 1° giugno alle 20.00, presso il Teatro Pietro Aretino di Arezzo, si terrà uno spettacolo di danza con ingresso libero. Le allieve del DLF di Arezzo, sotto la direzione artistica di Dancing Dance Studio Danza, metteranno in scena una performance intitolata “Un viaggio in danza”. L’evento si svolgerà nella cornice della Bicchieraia e vedrà protagoniste le giovani ballerine, che esibiranno un repertorio incentrato sull’esplorazione del movimento.

Lunedì 1° giugno alle ore 20.00 con ingresso libero e gratuito nella cornice del Teatro Pietro Aretino di Arezzo con la direzione artistica di Dancing Dance Studio Danza, le giovani ballerine del DLF di Arezzo presenteranno al pubblico un viaggio in danza, tra esplorazione e movimento, dal titolo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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