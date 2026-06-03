L' incanto la mostra al Mattatoio di Roma

Da venerdì 5 giugno 2026, gli spazi del Teatro 1 – La Pelanda al Mattatoio di Roma accolgono la mostra intitolata L’Incanto, curata da Niccolò Giacomazzi e realizzata dagli artisti John Cascone e Veronica Cruciani. La mostra si svolge all’interno del complesso del Mattatoio, coinvolgendo le aree del Teatro 1. L’esposizione rimarrà aperta fino a una data ancora da comunicare.

Da venerdì 5 giugno 2026, gli spazi del Teatro 1 – La Pelanda, Mattatoio di Roma, ospitano L’Incanto, progetto espositivo di John Cascone e Veronica Cruciani a cura di Niccolò Giacomazzi.La mostra è concepita come un’esperienza immersiva in cui installazione ambientale e video costruiscono un. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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