FESTA DELLA RESISTENZA DI ROMA | 4 giorni con oltre 100 eventi al Mattatoio di Testaccio e in altri luoghi

La Festa della Resistenza di Roma si svolge in quattro giorni e propone più di 100 eventi tra il Mattatoio di Testaccio e altri spazi della città. L’iniziativa si svolge in diversi siti, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria dei momenti storici legati alla lotta per la libertà. La manifestazione si svolge in modo itinerante, coinvolgendo vari luoghi emblematici di Roma.

La memoria torna ad abitare i luoghi in cui la libertà è stata conquistata, confermando la vocazione itinerante di un evento che ricerca la storia nelle pietre stesse della città. Dal 23 al 26 aprile, sarà ancora Festa della Resistenza, appuntamento promosso da Roma Capitale che, per la IV edizione, amplia il suo respiro estendendosi in quattro giornate di cultura, dibattito, partecipazione collettiva, spettacolo e musica. Per il 2026, il programma, a cura di Silvia Barbagallo, conta oltre 100 appuntamenti quasi totalmente a ingresso libero e gratuito fra lectio, presentazioni, teatro, proiezioni, musica, mostre e percorsi. La manifestazione elegge a sede principale il rinnovato Mattatoio di Testaccio.🔗 Leggi su Funweek.it

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