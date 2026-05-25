L' Incanto al Mattatoio di Roma

Da venerdì 5 giugno 2026, il Teatro 1 – La Pelanda al Mattatoio di Roma accoglie la mostra L’Incanto, un progetto espositivo di John Cascone e Veronica Cruciani curato da Niccolò Giacomazzi. La rassegna si svolge negli spazi del teatro e presenta opere di artisti contemporanei. L’allestimento rimarrà aperto al pubblico per un periodo ancora da definire.

Da venerdì 5 giugno 2026, gli spazi del Teatro 1 – La Pelanda, Mattatoio di Roma, ospitano L’Incanto, progetto espositivo di John Cascone e Veronica Cruciani a cura di Niccolò Giacomazzi. La mostra è concepita come un’esperienza immersiva in cui installazione ambientale e video costruiscono un. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Argomenti più discussi: L'Incanto a Roma; John Cascone / Veronica Cruciani – L’Incanto.

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