Durante la Festa della Repubblica, un imprenditore è stato riconosciuto come cittadino onorario di Santa Maria Nuova. La cerimonia si è svolta ieri, con la consegna ufficiale del titolo. La decisione è stata annunciata dall’amministrazione comunale in presenza di rappresentanti locali e cittadini. La nomina è stata motivata con il riconoscimento delle attività svolte dall’imprenditore nel territorio.

Santa Maria Nuova (Ancona), 3 giugno 2026 - Ieri, in occasione della Festa della Repubblica Italiana e dell’ottantesimo anniversario del referendum del 1946 che sancì la nascita della Repubblica, il Comune di Santa Maria Nuova ha conferito la cittadinanza onoraria a Elio Bora, fondatore dell’azienda Bora Spa. La scelta di questa data attribuisce al riconoscimento un forte valore simbolico, legando l’onorificenza non solo al "ercorso umano e imprenditoriale del premiato, ma anche ai principi fondanti della Repubblica: partecipazione, lavoro, responsabilità e crescita delle comunità locali. La cerimonia si è svolta presso la sede comunale alla... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L'imprenditore Elio Bora, cittadino onorario di Santa Maria Nuova

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