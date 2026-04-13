Santa Maria Sicari incontra i residenti | Nessun cittadino deve essere lasciato solo

Il candidato sindaco ha visitato il quartiere Santa Maria, incontrando i residenti su invito di un comitato guidato da un professore locale. L’obiettivo dell’incontro è stato analizzare la situazione legata al dissesto idrogeologico nel quartiere e ascoltare le preoccupazioni dei cittadini. Durante la visita, il candidato ha ribadito che nessun cittadino deve essere lasciato solo di fronte a queste problematiche.

Sopralluogo nel quartiere Santa Maria per il candidato sindaco Cristiano Sicari, che ha incontrato i residenti su invito del comitato guidato dal professor Ettore D’Orazio per fare il punto sulla situazione legata al dissesto idrogeologico.Un confronto diretto con la comunità, che ha permesso di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Wagner incontra l’Italia. Mostra al Santa MariaSiena guarda a Wagner: nel 2027 al Santa Maria della Scala una grande mostra internazionale su "Parsifal". Comitato Santa Maria scrive a Del Rosso: "Ascolti noi residenti"Il neoassessore all’ambiente del Comune di Pisa, Elena Del Rosso, che ha anche le deleghe al decoro urbano, innovazione tecnologica ed energie...