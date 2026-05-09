FOTO Erba alta due metri e rischio igienico | la denuncia di un cittadino dal quartiere Santa Maria degli Angeli

Un residente del quartiere Santa Maria degli Angeli ha segnalato la presenza di erba alta circa due metri, evidenziando un rischio igienico e un possibile degrado urbano. La denuncia riguarda la mancata manutenzione delle aree verdi pubbliche, che si trovano in condizioni di abbandono. La segnalazione è stata fatta con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla situazione e spingere le autorità competenti a intervenire.

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