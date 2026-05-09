FOTO Erba alta due metri e rischio igienico | la denuncia di un cittadino dal quartiere Santa Maria degli Angeli
Un residente del quartiere Santa Maria degli Angeli ha segnalato la presenza di erba alta circa due metri, evidenziando un rischio igienico e un possibile degrado urbano. La denuncia riguarda la mancata manutenzione delle aree verdi pubbliche, che si trovano in condizioni di abbandono. La segnalazione è stata fatta con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla situazione e spingere le autorità competenti a intervenire.
Tempo di lettura: 2 minuti Arriva una nuova segnalazione da parte di un cittadino residente nel quartiere Santa Maria degli Angeli, che denuncia una situazione di forte degrado urbano legata alla mancata manutenzione del verde pubblico. Nel messaggio indirizzato al sindaco e agli assessori comunali, il residente parla di una condizione “insostenibile”, soprattutto in una zona particolarmente popolata e frequentata quotidianamente da adolescenti e bambini. Secondo quanto riferito nella segnalazione, l’erba avrebbe ormai raggiunto “circa due metri di altezza”, creando non solo un evidente problema di decoro urbano ma anche una potenziale emergenza sotto il profilo igienico-sanitario.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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