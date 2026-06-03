Cosa: Like a Man, mostra personale dell’artista Davide Cocozza a cura di Velia Littera, un’indagine visiva tra uomo, natura e antropomorfismo.. Dove e Quando: CBA Studio Legale e Tributario, Via Gaetano Donizetti 10, Roma. Dal 10 giugno 2026 al 4 giugno 2027.. Perché: Per esplorare le contraddizioni umane e le emergenze ambientali attraverso figure animali cariche di simbolismo pop, in una riflessione profonda sulla nostra identità.. Il panorama culturale romano si arricchisce di una nuova e stimolante indagine visiva che pone al centro del dibattito il delicato equilibrio tra la nostra specie e gli ecosistemi che abitiamo. Dal 10 giugno 2026 al 4 giugno 2027, gli eleganti spazi della sede romana di CBA Studio Legale e Tributario aprono le loro porte per ospitare Like a Man, l’attesa mostra personale dell’artista pugliese Davide Cocozza. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Like a Man: l’umanità bestiale di Davide Cocozza

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