Un padre ha scritto una lettera in cui descrive come suo figlio, uno studente, sia stato brutalizzato per 50 euro. La vicenda ha attirato l’attenzione, evidenziando l’episodio di violenza. La lettera si sofferma sulla perdita di valori umani e sulla memoria di un’umanità che sembra essere scomparsa. Non sono stati forniti dettagli sugli autori dell’aggressione né sulle circostanze specifiche dell’evento. La storia è stata condivisa come testimonianza di un fatto di cronaca.

Ci sono storie di cronaca che si fermano alla violenza. E poi ci sono storie che, pur attraversando l’orrore, riescono a trasformarsi in qualcosa di più grande: una lezione morale, civile, persino educativa. La vicenda di Davide Cavallo appartiene a questa seconda categoria. Davide aveva 22 anni quando, nella notte del 12 ottobre 2025, venne accoltellato durante una rapina in corso Como, a Milano. Un’aggressione brutale, per soli 50 euro, che lo ha lasciato quasi paralizzato, con “gravissimi danni e un’invalidità permanente che cambierà ogni suo giorno futuro”, come scrive oggi il padre Salvo Cavallo in una lettera di straordinaria intensità umana e consegnata alla stampa dall’avvocato Luca Degani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Davide sta lasciando orme di un’umanità dimenticata”: la lettera del padre dello studente brutalizzato per 50 euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

“‘A volte ancora la sento, la coltellata’, ma ‘non odio’: la lettera di Davide, lo studente aggredito per 50 euro perdona i suoi aggressori“A volte ancora la sento, la coltellata… Io non dovrei essere qui… Perché non mi sento le gambe?”.

Leggi anche: Davide sopravvissuto al branco, la lettera del bocconiano pestato e accoltellato per 50 euro: “Rabbia, ma non odio. Il cuore ha perdonato”