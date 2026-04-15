Sagra della Piazza ai Giardini Luzzati | due giorni di festa con concerto dei Meganoidi e arte popolare

Nel fine settimana ai Giardini Luzzati si svolge la Sagra della Piazza, che si tiene sabato 18 e domenica 19 aprile. L’evento prevede musica dal vivo con il concerto dei Meganoidi, esposizioni di arte popolare e stand gastronomici. La manifestazione coinvolge il pubblico con diverse attività legate alla cultura e alla tradizione locale, creando un momento di festa e socializzazione nel parco cittadino.

Fine settimana di festa ai Giardini Luzzati: sabato 18 e domenica 19 aprile arriva la Sagra della Piazza, che coinvolgerà i presenti con arte, musica, cultura e buon cibo. Tra gli appuntamenti più attesi, il concerto dei Meganoidi, che sabato alle ore 21 si esibiranno presso l'Area Archeologica.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Sagra della Merla ai Giardini Luzzati con menù invernale e torneo di calciobalillaTornano le sagre ai Giardini Luzzati: sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio si combatte il freddo con la Sagra della Merla, dalle 12 alle 22. "Te lo do io il Brasile": sagra ai Giardini Luzzati con piatti tipici, musica e torneo di calciobalillaSabato 28 febbraio e domenica 1 ° marzo tornano le sagre ai Giardini Luzzati: l'aria di Carnevale torna a farsi sentire con Te lo do io il Brasile,... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Sagra della Piazza ai Giardini Luzzati con specialità, Meganoidi e arte popolare; Le sagre di aprile nel Lazio; Le sagre vicino Roma sabato 11 e domenica 12 aprile: cosa fare e quali sono le mete da raggiungere; Sagra del Carciofo a Ramacca (CT). Sagra della Piazza ai Giardini Luzzati con specialità, Meganoidi e arte popolareAi Giardini Luzzati di Genova, nel weekend di sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 (tutto il giorno), è in programma la Sagra della Piazza. Durante la giornata si possono gustare lasagne al pesto, cevi ... mentelocale.it Ladispoli, 73 Sagra del Carciofo Romanesco: Piazza della Vittoria e Piazza del Monumento ai Caduti (Piazza dei Sapori d'Italia) - facebook.com facebook