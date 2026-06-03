Nella regione Liguria si è abbassata l’allerta meteo a causa di raffiche di vento fino a 93 kmh e piogge intense nel Levante. Le aree interessate continuano a essere a rischio, in particolare le zone colpite dai temporali. Il terreno saturo di acqua aumenta la possibilità di smottamenti locali. La Protezione civile monitora la situazione e invita alla prudenza nelle zone colpite.

Quali zone del Levante restano a rischio dopo i temporali?. Perché il terreno saturo aumenta il pericolo di smottamenti locali?. Come influenzeranno le raffiche a 93 kmh la sicurezza urbana?. Dove si concentreranno i prossimi rovesci secondo i radar?.? In Breve Cumulate piogge di 68 mm nel bacino del Brugneto e 65 mm ai Laghi di Giacopiane.. Raffiche di vento registrate fino a 93 kmh presso i Laghi di Giacopiane.. Allerta arancione terminata alle ore 6 e allerta gialla a Genova cessata alle 8.. Rischio smottamenti locali per terreni saturi dopo i forti rovesci del 03 giugno 2026.. Allerta meteo Liguria: terminata la fase critica, ma attenzione al Levante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria, allerta scesa: raffiche a 93 km/h e piogge intense nel Levante

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Meteo in Liguria, al posto del sole arrivano nuvole, vento e pioggia. Ecco fino a quando

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