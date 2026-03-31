Puglia scatta l' allerta arancione | attese piogge intense e forti raffiche di vento

La Protezione Civile della regione Puglia ha diramato un'allerta arancione a causa di condizioni meteorologiche peggiorate. Sono previste piogge intense e raffiche di vento di forte intensità. L'allerta resterà in vigore fino a nuove comunicazioni e si consiglia di adottare le precauzioni necessarie per la sicurezza. La situazione è monitorata costantemente dalle autorità competenti.

L’intera regione sarà interessata da un’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico, valida a partire dalla mezzanotte di mercoledì 1 aprile 2026 La Protezione Civile della Regione Puglia ha emesso un nuovo messaggio di allerta a causa di un sensibile peggioramento delle condizioni meteorologiche. L’intera regione sarà interessata da un’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico, valida a partire dalla mezzanotte di mercoledì 1 aprile 2026 per le successive 24 ore. Secondo il bollettino ufficiale, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, che assumeranno carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati moderati. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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