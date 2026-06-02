Levante ligure | allerta arancione per temporali e piogge intense

Un'area di allerta arancione interessa la zona di Levante ligure, dove sono previste intense piogge e temporali. Le vallate più colpite sono quelle che si estendono lungo la costa e l'entroterra, con precipitazioni che potrebbero raggiungere livelli elevati. La presenza di un minimo depressionario posizionato nelle vicinanze favorisce condizioni di maltempo prolungato e forte intensità delle precipitazioni.

? Domande chiave Quali valli specifiche subiranno l'impatto maggiore dei temporali?. Come influenzerà la posizione del minimo depressionario le precipitazioni?. Quando terminerà ufficialmente l'allerta arancione per la costa?. Dove si sposteranno esattamente i temporali dopo l'entroterra?.? In Breve Allerta gialla da oggi ore 16 fino a domani ore 8 per Spotorno e Camogli.. Fenomeni orografici interesseranno valli Scrivia, Aveto, Trebbia, Fontanabuona e Sturla.. Allerta arancione costiera terminerà domani a mezzogiorno per il Levante ligure.. L'allerta nelle zone dell'entroterra scenderà a livello giallo dopo le ore 6 di domani.. Allerta arancione per temporali nel Levante ligure: precipitazioni intense in arrivo da oggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Piogge intense sulla Liguria. Allerta arancione sul centro regione nella notte di sabato

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