Lignano pronti 3 milioni per combattere il rischio allagamenti
A Lignano sono stati stanziati 3 milioni di euro dalla Regione per interventi contro il rischio di allagamenti. La decisione è stata presa in seguito ai danni causati dal maltempo di settembre. La convenzione è stata firmata questa mattina, con l’obiettivo di finanziare lavori di prevenzione e sistemazione delle aree più vulnerabili. I fondi saranno utilizzati per interventi strutturali e di miglioramento della gestione delle acque.
Lavori in vista a Lignano. A causa degli eventi di maltempo dello scorso settembre, è stata firmata stamattina una convenzione per lo stanziamento di 3 milioni di euro concesso dalla Regione. All'incontro hanno partecipato il sindaco della località balneare, Laura Giorgi, l'assessore lignanese ai. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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