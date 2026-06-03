Lignano pronti 3 milioni per combattere il rischio allagamenti

Notizia in breve

A Lignano sono stati stanziati 3 milioni di euro dalla Regione per interventi contro il rischio di allagamenti. La decisione è stata presa in seguito ai danni causati dal maltempo di settembre. La convenzione è stata firmata questa mattina, con l’obiettivo di finanziare lavori di prevenzione e sistemazione delle aree più vulnerabili. I fondi saranno utilizzati per interventi strutturali e di miglioramento della gestione delle acque.