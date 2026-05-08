Lusciano ottiene 2,5 milioni per il rischio idrogeologico | al via nuovi interventi contro gli allagamenti

Importante risultato per il Comune di Lusciano sul fronte della sicurezza del territorio e della lotta al dissesto idrogeologico. L’amministrazione comunale ha annunciato l’ottenimento di un finanziamento ministeriale di circa 2 milioni e 500mila euro destinato a interventi strutturali nelle aree.🔗 Leggi su Casertanews.it

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