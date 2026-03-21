Lavori di difesa spondale dell’Arno sono in corso tra l’Industria Vetraria Valdarnese e il Ponte Ipazia d’Alessandria. Il progetto, finanziato dal Ministero con due milioni di euro, segue il cronoprogramma stabilito. Questi interventi mirano a ridurre il rischio di allagamenti nella zona. Le operazioni interessano un tratto di fiume che attraversa una vasta area.

Procedono nel rispetto del cronoprogramma i lavori di difesa spondale dell’Arno nel tratto compreso tra l’Industria Vetraria Valdarnese (IVV) e il Ponte Ipazia d’Alessandria, finanziati con risorse del Ministero. Siamo nel comune di San Giovanni, dove il fiume scorre in mezzo alla città. L’intervento sta entrando in una fase avanzata, con la nuova scogliera che sta progressivamente prendendo forma su entrambe le sponde del fiume. Realizzata con grandi blocchi di pietra, costituirà una barriera stabile e duratura, capace di proteggere la città e prevenire il rischio di esondazioni, rafforzando al tempo stesso la resilienza del sistema fluviale locale e garantendo maggiore sicurezza all’intera comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rischio allagamenti. Lavori per due milioni sulle sponde dell’Arno

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