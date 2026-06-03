Il 2 giugno a Lignano si svolge l'evento Lo Scrigno, che prevede una serie di attività legate alla letteratura e al mare. L'iniziativa include incontri, presentazioni e momenti culturali pensati per il pubblico. La manifestazione mira a integrare l'offerta turistica della località, coinvolgendo visitatori e residenti in un programma che combina cultura e svago estivo. La giornata si inserisce in un calendario di eventi dedicati all'autore e al suo legame con il territorio.

Cosa prevede esattamente il programma Lo Scrigno per il 2 giugno?. Come cambierà l'offerta turistica di Lignano grazie a questo evento?. Quali attività permetteranno di esplorare il legame tra Hemingway e il territorio?. Chi saranno i protagonisti di questo viaggio tra letteratura e mare?.? In Breve Inizio programma Lo Scrigno fissato per il 2 giugno 2026. L'iniziativa integra la letteratura internazionale nel palinsesto turistico di Lignano. L'evento mira a connettere il paesaggio locale con i temi di Hemingway. L'offerta culturale punta a coinvolgere residenti e turisti nelle piazze cittadine. Lignano si prepara a celebrare l’estate con il mito di Ernest Hemingway. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lignano, l’estate tra mare e letteratura: torna Hemingway

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