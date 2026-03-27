È ripreso il servizio del collegamento fluviale tra Lignano e Bibione, offrendo un tragitto di circa cinque minuti. Durante il percorso, i passeggeri possono osservare la foce del Tagliamento, la vegetazione circostante e il panorama sul mare aperto. La riattivazione di questa linea collega le due località balneari lungo il fiume.

Il servizio, X River – Across the river Tagliamento, permetterà a turisti e residenti di imbarcarsi, al costo di 1 euro, dai punti di approdo delle due città balneari Un brevissimo viaggio di 5 minuti, ma durante il quale si può ammirare la foce del Tagliamento, la sua vegetazione tipica e la vista sul mare aperto. Ripartirà domani, sabato 28 marzo, X River – Across the river Tagliamento, il servizio di collegamento fluviale che consente di attraversare il fiume Tagliamento tra Lignano Sabbiadoro e Bibione in modo rapido, sostenibile e suggestivo. Il servizio sarà attivo fino al 1° novembre 2025. Ci si potrà imbarcare a Lignano al porto turistico Marina Uno, mentre a Bibione l’approdo si trova lungo la pista ciclabile che conduce al Faro. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Torna operativo il collegamento fluviale tra Lignano e Bibione

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