Ritorna il mare | nuove rotte tra Trieste Grado e Lignano

Da ameve.eu 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono state attivate nuove rotte marittime tra Trieste, Grado e Lignano Sabbiadoro. Le tratte dirette collegano Trieste a Lignano, mentre le rotte tra Grado e Lignano sono gestite da un operatore locale. Le navi partono con regolarità su orari stabiliti, offrendo un collegamento veloce tra le località. Le rotte sono accessibili a passeggeri e turisti in cerca di un collegamento alternativo lungo la costa.

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? Domande chiave Quali sono le nuove tratte dirette che collegano Trieste a Lignano?. Chi gestisce i nuovi collegamenti tra Grado e Lignano Sabbiadoro?. Quanto costa trasportare la bicicletta sulle nuove rotte marittime?. Perché la maggior parte dei passeggeri non risiede in Friuli Venezia Giulia?.? In Breve Regione investe 36,6 milioni di euro per il sistema di trasporti fino al 2030. Oltre 6.000 viaggiatori hanno utilizzato la rotta costiera tra Trieste e Sistiana. L'80% degli utenti della linea Trieste-Sistiana non risiede in Friuli Venezia Giulia. Bambini sotto i dieci anni viaggiano gratis con un adulto accompagnatore. Il Delfino Verde riapre le rotte marittime: nuovi collegamenti tra Trieste e Lignano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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