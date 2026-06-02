Ritorna il mare | nuove rotte tra Trieste Grado e Lignano

Notizia in breve

Sono state attivate nuove rotte marittime tra Trieste, Grado e Lignano Sabbiadoro. Le tratte dirette collegano Trieste a Lignano, mentre le rotte tra Grado e Lignano sono gestite da un operatore locale. Le navi partono con regolarità su orari stabiliti, offrendo un collegamento veloce tra le località. Le rotte sono accessibili a passeggeri e turisti in cerca di un collegamento alternativo lungo la costa.