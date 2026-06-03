Lieviti ancora vivi su Ötzi la mummia del Similaun di 5.300 anni | Si possono usare per fare pane a basso costo
I ricercatori hanno scoperto che su Ötzi, la mummia di circa 5.300 anni trovata sul ghiacciaio del Similaun, sono ancora presenti lieviti vivi. Questi microrganismi potrebbero essere utilizzati per produrre pane a basso costo, grazie alla loro capacità di fermentare. L’ecosistema microbico rilevato è molto diversificato e comprende diversi tipi di microrganismi ancora attivi sulla superficie della mummia. La scoperta apre nuove possibilità per applicazioni alimentari e biotecnologiche.
I ricercatori hanno trovato un ricco e variegato ecosistema microbico su Ötzi, la mummia del Similaun di 5.300 anni fa. Fra i microrganismi sono stati trovati dei lieviti ancora vivi, con chiari segni di replicazione e diffusione. I ricercatori sostengono che potrebbero essere usati per fare del pane a costi più bassi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Si parla di: Ötzi ospita ancora vita dopo 5.000 anni: scoperti lieviti vivi nella mummia; L’ecosistema vivo di Ötzi: i microbi della mummia del Similaun sono ancora attivi dopo 5.300 anni.