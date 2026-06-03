Lieviti ancora vivi su Ötzi la mummia del Similaun di 5.300 anni | Si possono usare per fare pane a basso costo

Notizia in breve

I ricercatori hanno scoperto che su Ötzi, la mummia di circa 5.300 anni trovata sul ghiacciaio del Similaun, sono ancora presenti lieviti vivi. Questi microrganismi potrebbero essere utilizzati per produrre pane a basso costo, grazie alla loro capacità di fermentare. L’ecosistema microbico rilevato è molto diversificato e comprende diversi tipi di microrganismi ancora attivi sulla superficie della mummia. La scoperta apre nuove possibilità per applicazioni alimentari e biotecnologiche.