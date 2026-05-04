Lory Del Santo racconta l'incontro con Re Carlo III | Stava ancora con Diana si rammaricava di essere basso

Lory Del Santo ha raccontato di aver incontrato il principe Carlo, all’epoca ancora non re e sposato con Lady Diana. Secondo quanto riferito, l’incontro sarebbe avvenuto quando Carlo si trovava ancora in matrimonio e si mostrava insoddisfatto della sua altezza, rammaricandosi per essere basso. In quel periodo, Del Santo era la compagna del musicista Eric Clapton.

L'incontro risalirebbe a quando Carlo non era ancora re ed era sposato con Lady Diana. Lory Del Santo, invece, era la compagna di Eric Clapton.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Lory Del Santo e Re Carlo, l’incontro mai svelato prima: la battuta sull’altezza a un partyUn aneddoto rimasto finora inedito: ospite in tv, Lory Del Santo ha raccontato di aver incontrato Re Carlo III molti anni fa, durante un evento di... Bergs racconta l’aneddoto con Sinner a Monte Carlo: “Ha iniziato a ridere dal nulla, non smetteva”Zizou Bergs racconta il feeling speciale con l'azzurro nel torneo di doppio a Monte Carlo e svela il mistero: "Ecco cosa ho detto a Jannik in... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Rai 2, oggi a Storie al bivio Patrizia Mercolino, Lory Del Santo, Nadia Bengala, Matilde Brandi, Maria Teresa Ruta, Costantino Vitagliano; Storie al bivio, puntata finale sabato 2 maggio: Lory Del Santo racconta re Carlo, Nadia Bengala e il dramma della figlia Diana, Costantino Vitagliano anticipa il docufilm Narciso; Lory Del Santo a processo: Accusò Sergio Leone di molestie. La querela della figlia del regista e il commento contestato di Caterina Balivo; GF Vip, il caso Manzini fa volare gli ascolti: fidanzato fantasma, Todaro e il sospetto Caltagirone 2. Lory Del Santo racconta l’incontro con Re Carlo III: Stava ancora con Diana, si rammaricava di essere bassoL’incontro risalirebbe a quando Carlo non era ancora re ed era sposato con Lady Diana. Lory Del Santo, invece, era la compagna di Eric Clapton. Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su ... fanpage.it Lory Del Santo: Trump mi ha corteggiato in ascensore - Storie al bivio weekend 02/05/2026Lory Del Santo, ospite di Monica Setta, racconta alcuni suoi flirt e corteggiatori tra cui il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump. msn.com Negli anni Ottanta Lory Del Santo, agli inizi della sua carriera, ha fatto molto parlare di sé per la sua relazione con il saudita Adnan Khashoggi, tra i miliardari più ricchi del mondo, morto nel 2017. «Ero a Parigi in discoteca, uno sconosciuto mi fa: vieni a Saint - facebook.com facebook