Il fondale tra i lidi degli Estensi e Spina presenta discese improvvise che rappresentano un rischio per i bagnanti e i bagnini. In alcune zone, il livello del fondale si abbassa rapidamente, creando insidie durante le operazioni di salvataggio. Il canale che collega le due località è considerato particolarmente pericoloso a causa delle variazioni improvvise della profondità e delle correnti che possono essere presenti in quella zona.

Quali sono i punti esatti dove il fondale scende improvvisamente?. Perché il canale tra Estensi e Spina è così pericoloso?. Come cambiano le correnti tra gli scogli e il mare aperto?. Cosa spinge i bagnanti a intervenire con il moscone?.? In Breve Canale tra Estensi e Spina presenta profondità fino a 3 metri.. Correnti pericolose si incanalano tra i vuoti delle barriere di scogli.. Tuffi rischiosi segnalati nel canale del Logonovo tra scogli e mare.. Passato rischio buche a Volano causato da turbosoffianti per vongole.. Giacomo Legnani traccia la mappa del rischio tra secche e correnti ai lidi degli Estensi. Il bagnino Giacomo Legnani, 52 anni, monitora con occhi costantemente rivolti all’orizzonte i tratti più pericolosi dei lidi degli Estensi e delle zone limitrofe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lidi degli Estensi: le insidie del fondale che spaventano il bagnino

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Lido degli estensi della provincia di Ferrara, benvenuta primavera con Sharon e Desiree

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