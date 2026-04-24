Il rebus sul gas russo e il peso degli industriali | le insidie del Governo

Durante il recente referendum sulla riforma della magistratura, il 57,2% di imprenditori, liberi professionisti e dirigenti ha espresso un voto negativo, secondo un sondaggio Ipsos. La scelta degli elettori del mondo imprenditoriale ha avuto un impatto evidente sulla situazione politica, aggiungendosi alle tensioni legate alla gestione del gas russo e alle decisioni del Governo. La partecipazione di questa categoria si inserisce in un quadro di cambiamenti e incertezze sul piano legislativo e economico.

Al referendum sulla riforma della magistratura il 57,2% degli imprenditori, liberi professionisti e dirigenti ha votato No, contribuendo a dare uno scossone al Governo Meloni (lo ha rivelato l’autorevole istituto di sondaggi Ipsos). Meno di una settimana dopo, Confindustria è andata su tutte le furie per la decisione dell’esecutivo – inaspettata e fulminea – di tagliare di due terzi i fondi che erano stati stanziati per il programma Transizione 5.0, destinato a sostenere gli investimenti delle imprese. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato che quei soldi dovevano essere spostati per finanziare misure straordinarie contro il caro-carburanti.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il rebus sul gas russo e il peso degli industriali: le insidie del Governo Notizie correlate Leggi anche: Scure del governo su Transizione 5.0: con il taglio del 65% degli incentivi promessi, l’esecutivo perde anche il sostegno degli industriali Leggi anche: Salvini sul gas russo: “Sensibilità diverse dentro al governo. Descalzi non è un putiniano” Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Energia, Germania e il rebus Hormuz. Timori sul cherosene e Merz convoca il Consiglio di sicurezza; Rifiuti, bollette meno care. Il rebus del biometano. Il rebus sul gas russo e il peso degli industriali: le insidie del GovernoAl referendum sulla riforma della magistratura il 57,2% degli imprenditori, liberi professionisti e dirigenti ha votato No, contribuendo a dare uno scossone al Governo Meloni (lo ha rivelato l’autorev ... tpi.it Le previsioni sui prezzi spaventano Palazzo Chigi. Il Governo pensa al gas russo?Un documento tecnico riservato del Governo svela previsioni agghiaccianti per i prossimi mesi. Quanto pagheremo alla pompa e in bolletta ... energiaoltre.it Sinistra Futura Sicilia, con il coordinamento provinciale di Siracusa, interviene sul futuro dell’area industriale siracusana chiedendo un nuovo modello industriale sostenibile e un tavolo permanente con governo nazionale e regionale #SinistraFutura https: - facebook.com facebook Contratto di Programma tra @mimit_gov e @PosteItaliane 2026 - 2031. In 8a Commissione, espresso parere favorevole su atto del Governo n. 396 senato.it/show-docleg=1… x.com