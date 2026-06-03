Martedì 2 giugno, al valico di Kerem Shalom, è stato arrestato un ricercatore diretto a Tor Vergata, identificato come un miliziano della brigata nord di Hamas. L'IDF lo ha accusato di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. L'uomo è stato fermato durante un controllo alle frontiere. Nessuna altra informazione sui dettagli dell'arresto o sull'identità dell'indagato è stata resa nota.

L' Idf fa sapere che nella giornata di ieri, martedì 2 giugno, al valico di Kerem Shalom è stato arrestato Mahmoud Al Najjar, definito "un miliziano della brigata nord di Hamas che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023". Originario di Jabaliya, nel nord di Gaza, Al Najjar faceva parte del gruppo di studenti palestinesi diretti all'università Tor Vergata di Roma, come scrive il sito di notizie della Striscia di Gaza Drop Site. Secondo fonti palestinesi sarebbe stato fermato ""mentre era in viaggio verso l'Italia per proseguire i suoi studi universitari presso l'Università di Roma Tor Vergata, dopo mesi di tentativi per ottenere l'autorizzazione all'uscita da Gaza". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Idf arresta ricercatore diretto a Tor Vergata: "È un terrorista di Hamas"

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