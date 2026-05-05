tor vergata ai vertici del ranking di researchcom

L’Università di Roma Tor Vergata si classifica al secondo posto in Italia nelle discipline di Neuroscience, Mathematics e Molecular Biology, secondo il ranking di Research.com. La graduatoria valuta le università sulla base di vari indicatori relativi alla produzione scientifica e alla qualità delle pubblicazioni. La posizione raggiunta riflette i risultati raggiunti in queste aree di studio e conferma la presenza dell’ateneo tra le istituzioni più attive nel panorama accademico nazionale.

Cosa: L’Università di Roma Tor Vergata conquista il secondo posto a livello nazionale nelle discipline di Neuroscience, Mathematics e Molecular Biology. Dove e Quando: Roma, in riferimento all’edizione 20252026 dell’autorevole classifica accademica internazionale. Perché: Il posizionamento certifica la qualità, l’innovazione e l’impatto globale della ricerca prodotta da uno degli atenei pubblici più giovani del nostro Paese. Il panorama universitario italiano si arricchisce di una nuova, importante conferma per quanto riguarda la qualità e l’incisività della ricerca scientifica prodotta all’interno dei propri atenei. L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, istituzione che da sempre fa del dinamismo e dell’innovazione i propri marchi di fabbrica, continua a consolidare il proprio prestigio nel contesto accademico internazionale.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Tor Vergata ai vertici del ranking di Research.com

Notizie correlate

Roma: controlli a Tor Bella Monaca e Tor Vergata, 4 arresti, 2 denunce e sequestri di drogaProsegue senza sosta l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Frascati nel quartiere di Tor Bella Monaca e nelle...

INAUGURATA L'UNITÀ DI GERIATRIA DEL POLICLINICO TOR VERGATALa presenza di un’Unità di Geriatria dedicata consente di garantire una presa in carico tempestiva e multidisciplinare, con percorsi assistenziali...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Sostenibilità economica e qualità della gestione, l’Umg si conferma ai vertici nazionali; Primo Maggio, il sindacato ha un’anima rock: la proposta di Bombardieri, facciamo del Concertone una Woodstock italiana. L’idea di un maxi evento a Tor Vergata; Tor Vergata seconda in Italia in tre aree Research.com; Tor Vergata brilla nelle classifiche Research.com: neuroscienze e matematica seconde in Italia.

Giulietti: i giovani di Tor Vergata cercano la spiritualità ma non sanno comeAllora e oggi. Oggi e allora. La riflessione ecclesiale su Tor Vergata 2025 è spesso ispirata in questi giorni dal confronto con con il 2000, anche per l’appartenenza generazionale di chi analizza ... avvenire.it

Ciclabile Tor Vergata tra asfalto sconnesso e cordoli mancanti. Gli universitari: Pericolosa, il percorso si interrompeCordoli mancanti, asfalto sconnesso e rattoppato, scarsa illuminazione e parcheggi selvaggi. A denunciare lo stato della ciclabile di Tor Vergata è Lorenzo Fabi. Studente di geologia, ogni mattina ... romatoday.it

Università di Roma Tor Vergata - facebook.com facebook