Licenziata perché si è aumentata le ferie | l’impiegata perde anche in Cassazione

Da ilgiorno.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’impiegata licenziata per aver richiesto più ferie rispetto alle disposizioni contrattuali ha perso in Cassazione. La donna aveva richiesto alcuni giorni aggiuntivi di ferie oltre quelli previsti dal Contratto nazionale di lavoro. Il datore di lavoro aveva deciso di licenziarla, ma la Corte ha confermato il licenziamento, ritenendo che l’aumento delle ferie senza autorizzazione costituisse motivo valido. La decisione è definitiva.

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Voleva qualche giorno di vacanza in più rispetto a quelli stabiliti dal Contratto nazionale di lavoro. Così per arricchire il patrimonio del proprio periodo di riposo “ha alterato il software interno per ottenere giorni di ferie non autorizzati, beneficiando di un numero di giorni di ferie superiore a quello previsto dal Contratto collettivo”. La vicenda, approdata fino in Cassazione, si è chiusa con il rigetto definitivo del ricorso presentato dalla lavoratrice contro la decisione del ministero dell’Istruzione. Protagonista un’assistente amministrativa che lavorava con contratti a tempo determinat o, da ultimo in servizio in un istituto pavese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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