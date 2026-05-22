Varese impiegata neomamma si addormenta sul divano e viene licenziata | giudice annulla il provvedimento

A Varese, una donna impiegata e neomamma è stata licenziata dopo essersi addormentata sul divano. Il suo datore di lavoro ha adottato il provvedimento, ma il giudice ha successivamente annullato il licenziamento, ritenendolo illegittimo. La decisione si basa sul fatto che il licenziamento è stato notificato prima che la donna raggiungesse l'età del figlio, che avrebbe potuto influire sulla sua possibilità di continuare a lavorare. La vicenda riguarda un caso di tutela delle lavoratrici con figli piccoli.

A Varese è finita in tribunale la querelle tra un'impiegata e l'azienda dove lavorava a Varese. La donna, da poco diventata mamma, era stata pizzicata dai suoi superiori addormentata su un divano negli ambienti della ditta. La donna è stata licenziata. A tre anni di distanza il provvedimento è stato revocato dal giudice. Alla donna riconosciuto il risarcimento e il Tfr,, La 35enne impiegata amministrativa aveva deciso di anticipare il rientro dalla pausa pranzo proprio per riposarsi prima di ricominciare a lavorare. All'epoca, nel 2023, era diventata mamma da poco e per questo la notte non riusciva a dormire. La giovane si era recata nell'infermeria dell'azienda: qui si è stesa sul divanetto finendo per addormentarsi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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