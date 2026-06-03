Licenziata dopo 17 anni mia figlia è disabile la sorellina morta | a 56 anni non ho più trovato lavoro

Una donna di 56 anni, licenziata dopo 17 anni come grafica, si trova senza occupazione. È madre di una figlia con problemi di udito e ha una sorellina deceduta. Da quasi una decade invia curriculum, studia e partecipa a concorsi, ma non ha ancora trovato un nuovo lavoro. La sua situazione personale include anche il ruolo di mamma single e la gestione di una disabilità familiare.

Isabella è stata licenziata dopo 17 anni di lavoro nella stessa azienda, dove era grafica. Mamma single con una figlia ipoudente, da nove anni studia, manda curriculum e partecipa a concorsi, ma a 56 anni non è facile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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My Boss Fired Me During My First Vacation in Years — My Daughter Made Him Regret It.

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