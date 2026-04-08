Durante la trasmissione televisiva andata in onda il 6 aprile su Rai 2, un momento di forte emozione ha interrotto la rubrica dell’oroscopo. Un ospite ha condiviso di aver perso la sua gattina, un animale con cui aveva condiviso 17 anni di vita. Le sue parole sono state accompagnate da lacrime che sono scese in diretta, creando un'immediata reazione tra il pubblico presente in studio.

Momenti di grande commozione in diretta su Rai 2 nella mattinata del 6 aprile quando la consueta rubrica dell’oroscopo si è interrotta improvvisamente. E’ successo durante la diretta del programma I Fatti Vostri, quando l’astrologo Paolo Fox è improvvisamente scoppiato il lacrime e ha sospeso la lettura della classifica dei segni zodiacali a causa di un crollo emotivo, rivelando ai telespettatori di aver appena subìto un lutto: la morte della sua gatta, vissuta con lui per 17 anni. L’episodio si è verificato quando l’astrologo, seduto tra i conduttori Anna Falchi e Flavio Montrucchio, è arrivato a illustrare le previsioni dell’ Acquario, il suo stesso segno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho subito un grave lutto, ho perso un affetto. Dopo 17 anni è morta la mia gattina”: Paolo Fox scoppia in lacrime in diretta a I Fatti Vostri

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