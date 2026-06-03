Licenziamenti nella struttura sanitaria i sindacati | Ci opporremo

Nella struttura sanitaria sono stati annunciati licenziamenti, secondo quanto riferiscono i sindacati. In una nota congiunta, rappresentanti di tre sigle sindacali affermano che si opporranno alle decisioni di esubero del personale e annunciano azioni di protesta. La comunicazione è stata pubblicata e diffusa nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui numeri o sui motivi specifici dei licenziamenti.

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Pompeo Taddeo (Cgil fp), Giovanni De Luca (Uil fp) e Gabriele Prodo (Cisl). Le scriventi organizzazioni sindacali hanno ricevuto nei giorni scorsi la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento che coinvolgerebbe circa 16 lavoratori della Clinica Gepos di Telese Terme. La struttura, recentemente acquisita dalla famiglia Di Pietro, già proprietaria di importanti realtà sanitarie come la clinica di Piedimonte Matese e la Clinica Villa dei Pini di Avellino, rappresenta da anni un punto di riferimento per il territorio e una vera eccellenza nel settore sanitario, con un valore stimato di quasi 10 milioni di euro di badge dalla regione Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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