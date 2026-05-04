Il presidente della regione ha annunciato che si opporrà con tutti gli strumenti disponibili alla costruzione di un Cpr nel territorio di Pallerone, definendola una decisione sbagliata. Ha affermato che questa scelta potrebbe danneggiare una zona che necessita di sviluppo e valorizzazione, sottolineando la volontà di contrastare il progetto. La questione riguarda le decisioni prese per il futuro di un'area che desidera evitare interventi imposti dall'alto.

FIRENZE – “No al Cpr a Pallerone. Una scelta sbagliata, che rischia di penalizzare un territorio come la Lunigiana che ha bisogno di sviluppo, valorizzazione e nuove opportunità, non di interventi calati dall’alto”. Così in un post sui social Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a proposito del progetto di Cpr nel territorio del comune di Aulla (Massa Carrara). Aggiungendo: “La Toscana diffusa va sostenuta, non mortificata. Per questo attiveremo tutti gli strumenti a disposizione per difendere questo territorio e il suo futuro. La Lunigiana merita rispetto, investimenti e prospettive di crescita”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Cpr in Lunigiana, Giani: “Ci opporremo con tutti gli strumenti a disposizione”

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