Nella struttura sanitaria ravennate si celebra la Giornata degli studi clinici tra ricerca e innovazione
Il 20 maggio 2026 si tiene la Giornata internazionale degli studi clinici presso la struttura sanitaria di Ravenna. L’ospedale di alta specialità, affiliato a un ente accreditato dal servizio sanitario nazionale, celebra questa ricorrenza con un evento dedicato alla ricerca clinica. Durante la giornata si svolgono incontri e presentazioni su progetti di ricerca e innovazioni nel settore medico. La struttura rinnova così l’impegno nel promuovere attività di ricerca che collegano il mondo accademico alla pratica clinica quotidiana.
In occasione della Giornata internazionale degli studi clinici del 20 maggio 2026, Maria Cecilia Hospital, ospedale di alta specialità di Gvm Care & Research accreditato con il servizio sanitario nazionale, rinnova il proprio impegno nella ricerca clinica, un ponte tra attività accademica e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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