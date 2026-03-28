A San Gemini si svolge la prima edizione di San Gemini Libri, un evento dedicato alla promozione degli autori e del territorio locale attraverso iniziative culturali. La manifestazione si svolge nel mese di aprile e prevede una serie di appuntamenti pensati per coinvolgere il pubblico. Il programma include incontri, presentazioni e attività rivolte a diverse fasce di pubblico, con l’obiettivo di valorizzare la produzione letteraria e le risorse culturali del luogo.

Approccio inclusivo e programmazione variegata. Il debutto è previsto per giovedì 2 aprile Un contenitore multiculturale e mediatico che si propone di ‘animare’ il mese di aprile con una serie di eventi. La biblioteca comunale ospita la prima edizione di ‘San Gemini Libri’ a partire dal prossimo giovedì 2 aprile. All’interno sono previste presentazioni di libri, ma anche spazi di confronto, mostre e percorsi educativi che mirano a stimolare la curiosità dei più giovani e a consolidare l’interesse degli adulti. L’obiettivo è rendere la lettura un’esperienza condivisa, accessibile e coinvolgente, capace di generare dialogo e partecipazione. La manifestazione punta a valorizzare gli autori locali e il territorio attraverso la cultura, offrendo un calendario ricco di appuntamenti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - San Gemini Libri, la prima edizione: “Valorizziamo gli autori ed il territorio locale attraverso la cultura” IL PROGRAMMA

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