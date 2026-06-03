Libano telefonata tesa fra Netanyahu-Trump E sull' Iran | Teheran pronto a negoziare sul nucleare

Da iltempo.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ci sarebbe stata nella serata di lunedì una telefonata aspra, accesa e dai toni duri fra il premier Netanyahu e Donald Trump che gli avrebbe detto: "Sei completamente pazzo. Saresti in prigione se non fosse per me. Ti sto salvando il c***. Ora tutti ti odiano. Tutti odiano Israele per questo motivo". Il tema delle discussione era la campagna israeliana in Libano contro i terroristi di Hezbollah e a rivelare indiscrezioni sul colloqui è stato Axios che cita due funzionari statunitensi e una terza fonte. Tuttavia, i media israeliani hanno smussato la descrizione della telefonata fra i due leader, definendola dai toni "tesi" e negando che ci... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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