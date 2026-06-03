Libano telefonata tesa fra Netanyahu-Trump E sull' Iran | Teheran pronto a negoziare sul nucleare
Ci sarebbe stata nella serata di lunedì una telefonata aspra, accesa e dai toni duri fra il premier Netanyahu e Donald Trump che gli avrebbe detto: "Sei completamente pazzo. Saresti in prigione se non fosse per me. Ti sto salvando il c***. Ora tutti ti odiano. Tutti odiano Israele per questo motivo". Il tema delle discussione era la campagna israeliana in Libano contro i terroristi di Hezbollah e a rivelare indiscrezioni sul colloqui è stato Axios che cita due funzionari statunitensi e una terza fonte. Tuttavia, i media israeliani hanno smussato la descrizione della telefonata fra i due leader, definendola dai toni "tesi" e negando che ci... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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TRUMP EXPLODES ON NETANYAHU OVER IRAN PEACE DEAL DRAMA
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Iran, Trump in attesa di risposta sul piano di pace. Teheran: “Negoziare non significa arrendersi”. Telefonata tra Qatar e PakistanGli Stati Uniti attendono una risposta da parte dell’Iran riguardo a un piano di pace proposto, mentre le autorità di Teheran affermano che negoziare...
Temi più discussi: Sei pazzo: la ricostruzione dello scontro tra Trump e Netanyahu sul Libano; Libano, Trump furioso al telefono con Netanyahu, you’re f… crazy; Libano, Trump annuncia il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Poi striglia Netanyahu: Sei un pazzo; Trump ora è furioso con Netanyahu: Che c...o stai facendo? Ti odiano tutti per questo. Anatomia di un'alleanza tesa.
Trump striglia Netanyahu: Sei pazzo, saresti in prigione se non fosse per me Quella tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu è stata una telefonata tesa, forse una delle più dure dall’inizio della guerra. Dopo l’escalation in Libano e la minaccia iraniana di int facebook
Libano Trump ha annunciato una nuova falsa tregua. Dopo una telefonata al criminale di guerra ricercato, Netanyahu, ha annunciato che Israele e Hezbollah hanno raggiunto un accordo per la fine delle ostilità. Falso. Un accordo chje si trova soltanto nella s x.com
Trump a Netanyahu in una telefonata su Israele che colpisce il Libano: Sei un dannato pazzo reddit
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Trump, telefonata di fuoco con Netanyahu: Che c... fai? Ora tutti odiano Israele, senza di me saresti in galera. Il retroscena di AxiosUna dura telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe segnato un nuovo momento di tensione nei rapporti tra i due leader. ilmessaggero.it