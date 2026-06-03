Ci sarebbe stata nella serata di lunedì una telefonata aspra, accesa e dai toni duri fra il premier Netanyahu e Donald Trump che gli avrebbe detto: "Sei completamente pazzo. Saresti in prigione se non fosse per me. Ti sto salvando il c***. Ora tutti ti odiano. Tutti odiano Israele per questo motivo". Il tema delle discussione era la campagna israeliana in Libano contro i terroristi di Hezbollah e a rivelare indiscrezioni sul colloqui è stato Axios che cita due funzionari statunitensi e una terza fonte. Tuttavia, i media israeliani hanno smussato la descrizione della telefonata fra i due leader, definendola dai toni "tesi" e negando che ci... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Libano, telefonata tesa fra Netanyahu-Trump. E sull'Iran:"Teheran pronto a negoziare sul nucleare"

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TRUMP EXPLODES ON NETANYAHU OVER IRAN PEACE DEAL DRAMA

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Temi più discussi: Sei pazzo: la ricostruzione dello scontro tra Trump e Netanyahu sul Libano; Libano, Trump furioso al telefono con Netanyahu, you’re f… crazy; Libano, Trump annuncia il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Poi striglia Netanyahu: Sei un pazzo; Trump ora è furioso con Netanyahu: Che c...o stai facendo? Ti odiano tutti per questo. Anatomia di un'alleanza tesa.

Libano Trump ha annunciato una nuova falsa tregua. Dopo una telefonata al criminale di guerra ricercato, Netanyahu, ha annunciato che Israele e Hezbollah hanno raggiunto un accordo per la fine delle ostilità. Falso. Un accordo chje si trova soltanto nella s x.com

Trump a Netanyahu in una telefonata su Israele che colpisce il Libano: Sei un dannato pazzo reddit

Libano, telefonata tesa fra Netanyahu-Trump. E sull'Iran:Teheran pronto a negoziare sul nucleareCi sarebbe stata nella serata di lunedì una telefonata aspra, accesa e dai toni duri fra il premier Netanyahu e Donald Trump che gli avrebbe detto: Sei completamente pazzo. Saresti in prigione se non ... msn.com

Trump, telefonata di fuoco con Netanyahu: Che c... fai? Ora tutti odiano Israele, senza di me saresti in galera. Il retroscena di AxiosUna dura telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe segnato un nuovo momento di tensione nei rapporti tra i due leader. ilmessaggero.it