Una telefonata tra l'ex presidente degli Stati Uniti e il primo ministro israeliano si è svolta questa settimana, la terza nel corso della stessa settimana, e si è concentrata sulla situazione in Libano. Secondo fonti, il colloquio è stato descritto come teso. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui contenuti o sugli argomenti trattati durante la conversazione.

Une telefonata "tesa", la terza fra Donald Trump e Benyamin Netanyahu questa settimana con al centro il Libano. Secondo quanto riportato da Cnn. I due leader ieri si sono sentiti e Netanyahu ha capito che se non avesse richiesto colloqui diretti con il Libano, Trump avrebbe potuto semplicemente dichiarare il cessate il fuoco. Martedì Trump aveva sentito Netanyahu prima di annunciare la tregua, e il premier israeliano aveva fatto pressione affinché il Libano fosse escluso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cnn, 'Telefonata tesa fra Trump e Netanyahu sul Libano'

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