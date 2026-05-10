Gli Stati Uniti attendono una risposta da parte dell’Iran riguardo a un piano di pace proposto, mentre le autorità di Teheran affermano che negoziare non equivale ad arrendersi. Nel frattempo, sono avvenute comunicazioni telefoniche tra rappresentanti di Qatar e Pakistan, senza dettagli sui contenuti o sugli esiti di tali incontri. La situazione rimane tesa, con i rispettivi schieramenti che mantengono un atteggiamento di attesa.

“D’ora in poi, i Paesi che seguiranno gli Stati Uniti nell’imporre sanzioni contro la Repubblica islamica dell’Iran avranno certamente problemi ad attraversare lo Stretto di Hormuz”. Lo ha dichiarato il generale di brigata Amir Akraminia, portavoce dell’esercito iraniano, citato dai media statali. Usa in attesa della risposta dell’Iran sul piano di pace. Trump: “Mi aspetto presto notizie” Gli Stati Uniti continuano ad attendere la risposta da parte dell’Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. Sabato, il presidente Donald Trump ha ribadito di “aspettarsi di avere notizie molto presto” da Teheran e ha passato buona parte della giornata al LIV Golf Tournament di Sterling, in Virginia, presso il Trump National Golf Club Washington Dc.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Trump in attesa di risposta sul piano di pace. Teheran: “Negoziare non significa arrendersi”. Telefonata tra Qatar e Pakistan

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