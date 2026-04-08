Attacco a un convoglio italiano Unifil in Libano | Tajani convoca ambasciatore israeliano

Il ministro degli Esteri ha annunciato che un veicolo italiano impegnato nella missione Unifil in Libano è stato bersaglio di colpi di avvertimento provenienti da parte israeliana. L’incidente si è verificato senza feriti, ma ha causato danni al mezzo militare. In seguito all’evento, l’ambasciatore israeliano è stato convocato per chiarimenti. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal ministro, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’attacco.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Veicolo italiano colpito, nessun ferito. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha riferito che un mezzo militare italiano impegnato nella missione Unifil in Libano è stato colpito da colpi di avvertimento israeliani, causando danni ma senza provocare feriti. L’episodio ha coinvolto un veicolo “Lince”, parte di una colonna diretta a Beirut per operazioni logistiche. Secondo quanto dichiarato, il convoglio è stato fermato dalle forze israeliane e, a seguito degli spari, ha dovuto interrompere la missione e rientrare alla base. I danni hanno interessato principalmente pneumatici e paraurti del mezzo. Tajani: convocato l’ambasciatore israeliano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Attacco a un convoglio italiano Unifil in Libano: Tajani convoca ambasciatore israeliano Libano, spari contro un convoglio italiano di Unifil. Tajani convoca l’ambasciatore israeliano: «I nostri soldati non si toccano»Spari israeliani hanno colpito un convoglio italiano di Unifil in Libano, senza causare feriti, ma costringendo i mezzi a rientrare. Iran, Idf blocca soldati italiani Unifil. Crosetto: “Intervenga l’Onu”. Tajani convoca ambasciatore israelianoNel giorno della tregua di due settimane annunciata da Donald Trump e dall’Iran, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso del Question Time... Temi più discussi: Guerra Iran, convoglio di aiuti del Vaticano colpito da spari in Libano; Libano, uccisi tre caschi blu di Unifil. Il mondo protesta: Fermate gli attacchi; Morte caschi blu in Libano l’analisi del comandante Unifil Abagnara: l’intervista; UNIFIL sotto attacco, il Libano precipita, per Guterres potenziali crimini di guerra. Libano, Tajani: Israele chiarisca attacco a colonna italiana Unifil. Crosetto: Intervenga OnuUn convoglio logistico del contingente italiano Unifil è stato fatto oggetto di colpi di avvertimento esplosi dalle forze armate israeliane a circa due chilometri dalla base di partenza. Nessun ferito ... rainews.it Crosetto denuncia colpi di avvertimento contro un convoglio italiano UNIFIL in Libano: Grave rischio per i nostri militariGuido Crosetto denuncia colpi di avvertimento contro un convoglio italiano UNIFIL in Libano meridionale. Nessun ferito, lievi danni ai mezzi e richiesta urgente di chiarimenti alle Nazioni Unite. infodifesa.it «Chiedo alle Nazioni Unite di intervenire presso le Autorità Israeliane con la massima urgenza per chiarire l'accaduto, adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza del contingente italiano e di tutto il personale Unifil e ribadire con fermezza il risp - facebook.com facebook "Una colonna italiana dell'Unifil che portava elementi a Beirut per il rimpatrio è stata bloccata dall'Idf. I colpi di avvertimento israeliani hanno danneggiato un nostro veicolo. Per fortuna nessun ferito, ma la colonna è dovuta rientrare". Lo ha riferito alla Camera x.com