L’ha uccisa lui Scomparsa nel nulla nel 2012 la svolta dopo 14 anni | ex marito indagato
Dopo 14 anni di silenzio, un uomo è stato iscritto nel registro degli indagati per la scomparsa di una donna avvenuta nel 2012. La donna è scomparsa senza lasciare tracce e nessuna notizia è stata trovata fino a oggi. Le indagini sono state riaperte e ora si concentra sull'ex marito, sospettato di aver avuto un ruolo nella sua scomparsa. La procura ha avviato nuove verifiche e ascoltato testimoni.
Negli ultimi anni sono stati diversi i casi di persone scomparse che, a distanza di molto tempo, sono tornati improvvisamente al centro dell’attenzione degli investigatori. Vicende rimaste senza risposte, archiviate tra dubbi e interrogativi, che continuano a lasciare ferite aperte nelle famiglie coinvolte. Quando emergono nuovi elementi o testimonianze inedite, anche fascicoli considerati ormai lontani nel tempo possono essere riaperti, riportando alla luce dettagli che sembravano destinati a restare sepolti. >> Belen Rodriguez, cosa c’è davvero dietro la cacciata da Mediaset per l’Isola dei Famosi: la scoperta dopo il dramma È quanto sta accadendo in provincia di Lucca, dove una misteriosa sparizione avvenuta oltre un decennio fa è tornata sotto la lente della magistratura. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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