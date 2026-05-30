Donna scomparsa a Farneta nel 2012 riaperto il caso | indagato l’ex marito e frate

Il caso della scomparsa di Paula Andrea Bran Yépez a Farneta nel novembre 2012 è stato riaperto. Le autorità hanno iscritto nel registro degli indagati l’ex marito della donna, che è anche frate. La riapertura delle indagini è stata annunciata recentemente, senza ulteriori dettagli sui motivi o le evidenze che hanno portato a questa decisione. La donna non è stata più trovata dal momento della sua scomparsa.

(Adnkronos) – Torna a galla la scomparsa di Paula Andrea Bran Yépez, avvenuta nel novembre 2012 a Farneta. Il caso è stato riaperto dalla Procura di Lucca dopo quasi quattordici anni. La donna, di origine sudamericana e conosciuta anche come Rosita, all’epoca 34enne, era sparita nel nulla lasciando la sua abitazione e senza portare con. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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