Lucca riaperto il caso della donna scomparsa nel 2012 | ex marito indagato per omicidio
A Lucca sono riprese le indagini sulla scomparsa di una donna avvenuta nel 2012, dopo un esposto presentato alla Procura. Sono stati effettuati nuovi scavi nei pressi della Certosa di Farneta senza trovare tracce della 34enne. L'ex marito della donna è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. La donna scomparsa non è stata ancora rintracciata.
Nuove indagini dopo un esposto presentato alla Procura. Riprendono gli scavi nei pressi della Certosa di Farneta, ma della 34enne Paula Andrea Bran Yépez ancora nessuna traccia La Procura di Lucca ha deciso di riaprire il caso della scomparsa di Paula Andrea Bran Yépez, la donna di origine sudamericana sparita nel nulla nel novembre del 2012 a Farneta, una frazione del comune toscano. La vicenda, rimasta irrisolta per quasi quattordici anni, torna ora al centro dell’attenzione investigativa grazie a nuovi elementi emersi da un esposto dettagliato presentato da un residente della zona. La donna, conosciuta anche con il nome di Rosita, aveva 34 anni quando furono perse le sue tracce. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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