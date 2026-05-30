Lucca riaperto il caso della donna scomparsa nel 2012 | ex marito indagato per omicidio

Notizia in breve

A Lucca sono riprese le indagini sulla scomparsa di una donna avvenuta nel 2012, dopo un esposto presentato alla Procura. Sono stati effettuati nuovi scavi nei pressi della Certosa di Farneta senza trovare tracce della 34enne. L'ex marito della donna è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. La donna scomparsa non è stata ancora rintracciata.