Francesca Mannocchi ha raccontato di aver avuto paura quando un missile è caduto a circa dieci metri da lei. Ha parlato anche delle difficoltà legate alla sclerosi multipla, che le hanno provocato rabbia ma l’hanno anche insegnato a non perdere tempo. Ospite a un festival, ha condiviso esperienze sulla guerra, sulla malattia e sul ruolo di giornalista, sottolineando di dover osservare l’orrore senza perdere la fiducia negli esseri umani. Ha inoltre dichiarato di non credere in Dio.

Ho visto che, sul suo profilo Instagram, ha condiviso una storia sul film Fjord, vincitore del Festival di Cannes. Le fa piacere che abbia vinto un film di questo genere? «Non ho visto il film perché non ero a Cannes, però sono una grande ammiratrice di Cristian Mungiu. Ho visto tutti i suoi film precedenti e penso che sia un regista di grandissimo talento, capace di raccontare non solo il crollo del regime in Romania, ma anche le ferite che quel regime ha lasciato nel Paese. Penso soprattutto a «4 mesi, 3 settimane, 2 giorni», che considero un film straordinario. Quindi sì, sono molto contenta di questa vittoria». Cristian Mungiu ha detto: «Spero che questo film riesca a far capire quanto sia necessario entrare in dialogo con gli altri». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesca Mannocchi: «L’ultima volta che ho avuto davvero paura è stato quando un missile è caduto a dieci metri da me. La malattia mi ha fatto rabbia, poi mi ha insegnato a non perdere tempo»

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