Capello | Tonali mi ha fatto alzare dal divano Donnarumma mi ha fatto venire un colpo
L'ex allenatore del Milan ha commentato la partita dell’Italia contro l’Irlanda del Nord, affermando che Toni ha suscitato in lui una reazione improvvisa e inattesa, mentre Donnarumma gli ha causato un forte spavento. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in un’intervista in cui ha analizzato alcuni momenti salienti della sfida. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito riguardo alla partita o alle sue opinioni.
"Non a caso, gli unici che ci davano ritmo erano Calafiori e Tonali, entrambi giocatori della Premier, uno dell’Arsenal e l’altro del Newcastle. Gli altri andavano alla velocità della nostra Serie A. Ma ripeto, non è solamente una questione di gambe, quanto di testa e di abitudine". Queste le parole dell'ex allenatore del Milan Fabio Capello sulla vittoria dell'Italia contro l'Irlanda del Nord. Nel suo intervento a 'La Gazzetta dello Sport' Capello ha parlato anche dell'ex centrocampista rossonero Sandro Tonali: "Un gran bel gol, da centrocampista vero. Tiro secco, potente. Lo ammetto, mi ha fatto alzare dal divano". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Articoli correlati
Sayf a Sanremo 2026 mi ha fatto venire nostalgia di casaQuando ci eravamo lasciati chiedendoci cosa volesse che la gente pensasse di lui una volta arrivato a Sanremo, avevo trovato una potenza incredibile...
Ilicic si racconta: «Atalanta? Potevamo vincere quella Champions League… Gasperini? Mi ha fatto alzare il livello»Calciomercato Lazio, Fabiani guarda in Spagna: osservato speciale un centrale della Liga! Ecco di chi si tratta Futuro Camarda, rebus aperto: dalla...
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Capello Tonali mi ha fatto alzare dal...
Argomenti discussi: Capello esulta e avverte l'Italia: Serve un'altra marcia per il Mondiale. Attenti a Dzeko e alla difesa.
Capello sull'Inter: Mi sembra che Chivu sia un po’ in confusioneFabio Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha commentato così il pareggio di ieri dell'Inter contro l'Atalanta: Ero a San Siro e ho visto una squadra poco ... milannews.it
Capello: Ecco in cosa questa Roma ricorda la mia dello scudetto. Gasperini mi assomiglia, ma ha un problema...La Roma è prima in classifica da sola. Grande l'emozione, l'euforia in casa giallorossa, con la squadra di Gasperini davanti a tutte le altre. Lo Scudetto manca dal 2001, con Capello in panchina. E lo ... corrieredellosport.it