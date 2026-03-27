L'ex allenatore del Milan ha commentato la partita dell’Italia contro l’Irlanda del Nord, affermando che Toni ha suscitato in lui una reazione improvvisa e inattesa, mentre Donnarumma gli ha causato un forte spavento. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in un’intervista in cui ha analizzato alcuni momenti salienti della sfida. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito riguardo alla partita o alle sue opinioni.

"Non a caso, gli unici che ci davano ritmo erano Calafiori e Tonali, entrambi giocatori della Premier, uno dell’Arsenal e l’altro del Newcastle. Gli altri andavano alla velocità della nostra Serie A. Ma ripeto, non è solamente una questione di gambe, quanto di testa e di abitudine". Queste le parole dell'ex allenatore del Milan Fabio Capello sulla vittoria dell'Italia contro l'Irlanda del Nord. Nel suo intervento a 'La Gazzetta dello Sport' Capello ha parlato anche dell'ex centrocampista rossonero Sandro Tonali: "Un gran bel gol, da centrocampista vero. Tiro secco, potente. Lo ammetto, mi ha fatto alzare dal divano". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Capello: “Tonali mi ha fatto alzare dal divano. Donnarumma mi ha fatto venire un colpo”

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