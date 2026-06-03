Lezioni vere tutto sulla nuova serie sudcoreana di Netflix

Notizia in breve

Una nuova serie sudcoreana è arrivata su Netflix, rafforzando la presenza delle produzioni coreane nel catalogo della piattaforma. La serie è disponibile da oggi e si aggiunge ad altri titoli già presenti. I dettagli sulla trama e i protagonisti non sono stati ancora comunicati. La piattaforma continua a investire in contenuti provenienti dalla Corea del Sud, mantenendo alta l’attenzione internazionale sui suoi nuovi lanci.