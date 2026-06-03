Lezioni vere tutto sulla nuova serie sudcoreana di Netflix
Una nuova serie sudcoreana è arrivata su Netflix, rafforzando la presenza delle produzioni coreane nel catalogo della piattaforma. La serie è disponibile da oggi e si aggiunge ad altri titoli già presenti. I dettagli sulla trama e i protagonisti non sono stati ancora comunicati. La piattaforma continua a investire in contenuti provenienti dalla Corea del Sud, mantenendo alta l’attenzione internazionale sui suoi nuovi lanci.
Le produzioni coreane continuano a conquistare il pubblico internazionale e Netflix aggiunge un nuovo titolo al suo ricco catalogo. Dal 5 giugno arriva infatti "Lezioni di vita", action dramacon temi sociali e riflessioni sul mondo dell'istruzione. Tratta da un celebre webtoon sudcoreano, la. 🔗 Leggi su Today.it
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